СМИ: "Рамштайн" на уровне лидеров не соберется во время ближайшего визита Байдена

Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на уровне лидеров стран не состоится во время ближайшего визита президента США Джо Байдена в Германию.

Об этом говорится в публикации ZDF, информирует "Европейская правда".

Согласно обнародованной информации, президент США Джо Байден планирует в четверг прибыть в Германию с визитом, который ранее был отложен из-за урагана "Милтон".

При этом, как указано, программа визита американского президента будет значительно сокращена и ограничена лишь одним днем – пятницей, 18 октября.

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Как отмечает телеканал, это означает, что встречи в формате "Рамштайн" в ближайшее время не будет.

В то же время подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Телеканал также сообщил, что пакет помощи от Германии, который должен был быть объявлен на заседании "Рамштайна" 12 октября, объявил канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

Как отметил журналист ZDF Эльмар Тевессен, дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут принимать только после результатов президентских выборов в США.

Как известно, 12 октября Джо Байден должен был председательствовать на заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине – формата "Рамштайн". Однако из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу.

Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.