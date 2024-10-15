Венгрия договаривается с "Газпромом" о дополнительных поставках газа в 2025 году

Венгрия и российский газовый монополист "Газпром" обсуждают соглашение на 2025 год о дополнительных закупках Будапештом газа – для увеличения объемов топлива планируют задействовать весь потенциал "Турецкого потока".

Об этом заявил в интервью российскому агентству "РИА Новости" глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

"Газпром" и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

"По сути, мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение. – Ред.) на последний квартал этого года, которое охватывает дополнительные объемы по цене, гарантирующей конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о соглашении на следующий год", – сказал Сийярто.

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По его словам, соглашение будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.

"Это становится возможным благодаря пропускной способности газопровода "Турецкий поток". Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам", – отметил он.

Газопровод "Турецкий поток", построенный непосредственно перед вторжением России в Украину, доставляет российский газ по дну Черного моря на европейскую территорию Турции, а затем в Болгарию, где называется "Балканский поток". Болгария не импортирует газ из этого трубопровода, но обеспечивает транзит в Сербию, а далее в Венгрию.

Он добавил, что подписанный в Санкт-Петербурге меморандум о взаимопонимании с "Газпромом" закрепляет и на будущие годы практику дополнительных соглашений к долгосрочным контрактам, которые гарантируют конкурентность цены.

Напомним, в августе Сийярто заявлял, что "энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована без российского газа".