Иран раскритиковал ЕС за планы наказать его за поставки баллистики России

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил запланированные санкции ЕС в ответ на поставки баллистических ракет в Россию для использования в войне против Украины.

Об этом он написал в социальной сети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Страны-члены ЕС планируют ввести новые санкции против Ирана в понедельник. Карательные меры направлены на компании и физических лиц, причастных к иранской программе по разработке баллистических ракет и поставки этого и другого оружия в Россию.

Санкции также будут наложены на государственную авиакомпанию Iran Air.

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"Я четко сказал и повторяю еще раз: мы не предоставляли баллистические ракеты России. Если Европе нужен повод, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше найти другую историю", – заявил иранский министр.

Он добавил, что некоторые европейцы предоставили израильскому режиму все виды современного вооружения и участвуют в военной операции против Ирана.

В понедельник, 14 октября, министры иностранных дел Европейского Союза собираются в Люксембурге и обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, а также – состояние дел по санкциям против России.

4 октября агентство Bloomberg сообщало, что ЕС готовится к введению пакета санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет, которые США официально подтвердили 10 сентября.