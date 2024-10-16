США обратились к Северной Корее после подрыва пограничных дорог

США обратились к Северной Корее с просьбой прекратить действия, увеличивающие риск конфликта после того, как Пхеньян взорвал дороги, которые связывали страну с Южной Кореей.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

Миллер призвал КНДР вернуться к дипломатии и прекратить повышать напряженность.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией в КНДР в тесной координации с Южной Кореей.

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"Мы продолжаем призывать КНДР снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта. Мы также поощряем КНДР вернуться к диалогу и дипломатии", – акцентировал он.

Также он прокомментировал последние обвинения Северной Кореи относительно якобы вторжения южнокорейского беспилотника в Пхеньян. Миллер повторил призыв США к КНДР снизить напряженность.

"Что касается действий КНДР, мы видим, что она продолжает предпринимать шаги, которые повышают напряженность. Мы будем и в дальнейшем призывать их выбрать другой путь, снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта", – сказал он.

Также США обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

Накануне Северная Корея осуществила взрывы в районах вблизи военной демаркационной линии.

Еще раньше КНДР приказала своим артиллерийским подразделениям у границы с Южной Кореей быть в полной боевой готовности и усилила противовоздушную оборону якобы в ответ на возможное проникновение южнокорейских беспилотников.

После этого стало известно, что заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл посетит Японию и Южную Корею 15-17 октября и обсудит с топ-чиновниками региональные и глобальные вызовы, включая угрозу со стороны Северной Кореи.