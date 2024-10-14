Заместитель Госсекретаря США едет в Южную Корею для обсуждения ситуации на границе с КНДР

Заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл посетит Японию и Южную Корею 15-17 октября и обсудит с топ-чиновниками региональные и глобальные вызовы, включая угрозу со стороны Северной Кореи.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США, передает "Европейская правда".

По данным пресс-службы, в Сеуле Кэмпбелл встретится с рядом должностных лиц, с которыми планирует обсудить сотрудничество по безопасности Индийско-Тихоокеанского региона.

Также, чиновники должны обсудить провокации со стороны Северной Кореи.

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Напомним, накануне стало известно, что КНДР приказала своим артиллерийским подразделениям у границы с Южной Кореей быть в полной боевой готовности и усилила противовоздушную оборону якобы в ответ на возможное проникновение южнокорейских беспилотников.

Недавно газета The Times сообщила, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

По оценкам Южной Кореи по состоянию на лето 2024 года, Россия могла получить от КНДР пять миллионов артиллерийских снарядов.

Недавно также появились доказательства новых поставок северокорейских баллистических ракет Москве.