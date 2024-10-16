США объяснили, почему не сбивают ракеты над Украиной, как над Израилем

Соединенные Штаты не будут размещать вблизи Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как они это делают для Израиля, потому что российско-украинская война и война на Ближнем Востоке – разные.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает "Европейская правда".

Сингх подчеркнула, что Министерство обороны и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в удовлетворении их оборонных потребностей.

В то же время, отвечая на вопрос, почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от баллистических ракет Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак, представитель Минобороны США отметила, что это две разные ситуации.

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"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной являются разными", – заявила Сингх.

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Накануне газета The Washington Post сообщила о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.