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WP: Нетаньяху сообщил Байдену, что Израиль согласился на ограниченный удар по Ирану

Новости — Вторник, 15 октября 2024, 09:05 — Уляна Кричковская

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на слова двух информированных американских собеседников, передает "Европейская правда".

Как отметил один из собеседников, в ходе разговора с Байденом премьер Израиля заявил, что страна планирует нанести удар по военной инфраструктуре Ирана.

По словам другого чиновника, ответные действия будут выверены таким образом, чтобы избежать восприятия "политического вмешательства в выборы в США".

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В Вашингтоне встретили такое заявление с облегчением, передает газета.

Собеседник журналистов отметил, что Нетаньяху занял "более умеренную позицию" в этой дискуссии, чем раньше.

Очевидное смягчение позиции премьер-министра повлияло на решение Байдена направить Израилю мощную систему противоракетной обороны, сказали оба чиновника. Ведь, как акцентировал один из них, после этого разговора американский президент был более склонен к такому решению.

Офис израильского премьер-министра заявил, что "мы прислушиваемся к мнению Соединенных Штатов, но будем принимать окончательные решения, исходя из наших национальных интересов".

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что Израиль сейчас "тщательно взвешивает", каким будет его ответ на массированную ракетную атаку Ирана.

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Байден Израиль Иран Выборы в США
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