Россия получила новые поставки баллистических ракет малой дальности Hwasong-11 от Северной Кореи и применяла их для ударов по Киеву этим летом.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на данные британских исследователей, передает "Европейская правда".

Журналисты рассказали, что 3 сентября британские исследователи в Киеве исследовали обломки четырех ракет Hwasong-11 после очередной атаки России, в частности они расшифровали производственную маркировку на нескольких частях каждой ракеты.

Исследователи установили, что Hwasong-11, использованная во время атаки на Киев 18 августа, имела отметки, которые указывали на то, что она была изготовлена в этом году.

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По их данным, на внутренних частях трех других, которые использовались во время обстрелов в июле и августе, не было маркировки, которая бы указывала, когда они были изготовлены.

Фото: The New York Times

Как известно, Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками.

В Белом доме ранее заявили, что военное сотрудничество России с КНДР опасно не только для Украины, но и для стран Тихоокеанского региона.

А в Госдепе США говорили о готовности совместно с союзниками принять меры в случае, если Иран передаст России свои баллистические ракеты.

По данным Reuters, европейская разведка считает, что Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия, использование которых уже осваивают российские военные.