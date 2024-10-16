Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО до того, как Джо Байден покинет Белый дом, утверждая, что это было бы достойным наследием для президента США.

Об этом сказала Наталья Галибаренко, посол Украины в НАТО, в интервью агентству Reuters, передает "Европейская правда".

"Наша идея заключается в том, что предоставление Украине приглашения в этот момент является политическим сигналом", – отметила посол.

"Мы искренне верим, что это может стать частью наследия (нынешней) американской администрации", – заявила Галибаренко.

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Президентские выборы в США в следующем месяце создают значительную неопределенность для Украины, поскольку Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву.

Хотя вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила о дальнейшей поддержке Украины, она не уточнила уровень этой поддержки. Экс-президент-республиканец Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос о том, как он будет вести себя в контексте российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в последние недели четко дал понять, что рассматривает скорейшее приглашение в НАТО как часть своего "плана победы".

В интервью Галибаренко подробно остановилась на обосновании настойчивости Киева. Она утверждает, что приглашение устранило бы главное яблоко раздора между Киевом и Москвой.

Москва ссылается на потенциальное членство Украины в НАТО для оправдания войны, в то время как Украина настаивает на необходимости вступления в альянс для защиты от любой будущей российской агрессии.

"Если мы скажем, что приглашение есть, то для Российской Федерации это будет как окончательный приговор – все, больше нельзя поднимать ставки, используя эту тему", – сказала Галибаренко.

По словам Галибаренко, Киев не настаивает на немедленном начале переговоров о членстве, но официальное приглашение сейчас было бы мощным сигналом.

На вопрос, когда Украина хотела бы получить приглашение, она ответила: "Чем быстрее, тем лучше".

Напомним, ранее Зеленский представил "план победы" президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты, после чего совершил турне по Европе и поделился планом с лидерами Франции, Италии и Великобритании.

Известно, что первым пунктом плана является приглашение Украины к членству в НАТО.