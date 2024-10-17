Зеленский прокомментировал, меняется ли мнение Шольца относительно Taurus и Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что надеется убедить канцлера Германии Олафа Шольца относительно важных для Украины дальнобойных средств, как и поддержки ее приглашения в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ после встречи Евросовета.

Зеленского спросили, как быть с тем, что Олаф Шольц явно не готов действовать по двум пунктам из украинского "плана победы" – разрешения на дальнобойные удары вглубь территории РФ и быстрого приглашения Украины в НАТО.

"У нас было много разговоров с Олафом и другими партнерами, которые имеют эти дальнобойные способности", – начал ответ Зеленский.

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Он сказал, что благодаря дальнобойным средствам собственного производства и британско-французским Storm Shadow/SCALP удалось потопить 23 вражеских судна в оккупированном Крыму, что можно считать большим успехом.

"Мы ни разу не использовали дальнобойные средства Германии. Почему – потому что их нам не предоставляли. Поэтому с Олафом мы не говорим о том, можно ли их применять, наши разговоры на шаг раньше. Нам нужны эти дальнобойные средства... Я уважаю его позицию, это его право – соглашаться или нет", – добавил Зеленский.

После этого его переспросили о позиции немецкого канцлера по поводу приглашения Украины в НАТО.

"Он никогда не говорил "нет", но и никогда не говорил "да". Мы будем работать над этим", – ответил Зеленский.

Также Зеленский рассказал, как в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, вспомнив при этом отказ Киева от ядерного оружия после распада СССР в обмен на "гарантии безопасности".

Он также заявил, что если партнеры не поддержат его "план победы", то это станет привилегией для России и большой ошибкой.