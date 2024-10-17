Зеленський прокоментував, чи змінюється думка Шольца щодо Taurus та України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський сказав, що сподівається переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після зустрічі Євроради.

Зеленського запитали, як бути з тим, що Олаф Шольц вочевидь не готовий діяти за двома пунктами з українського "плану перемоги" – дозволу на далекобійні удари вглиб території РФ та швидкого запрошення України у НАТО.

"У нас було багато розмов з Олафом та іншими партнерами, які мають ці далекобійні спроможності", – почав відповідь Зеленський.

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Він сказав, що завдяки далекобійним засобам власного виробництва і британсько-французьким Storm Shadow/SCALP вдалося потопити 23 ворожих судна в окупованому Криму, що можна вважати великим успіхом.

"Ми жодного разу не використовували далекобійні засоби Німеччини. Чому – тому що їм нам не надавали. Тож з Олафом ми не говоримо про те, чи можна їх застосовувати, наші розмови на крок раніше. Нам потрібні ці далекобійні засоби... Я поважаю його позицію, це його право – погоджуватися чи ні, – додав Зеленський.

Після того його перепитали щодо позиції німецького канцлера з приводу запрошення України у НАТО.

"Він ніколи не казав "ні", але й ніколи не казав "так". Ми будемо працювати над цим". – відповів Зеленський.

Також Зеленський розповів, як у спілкуванні із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї після розпаду СРСР в обмін на "гарантії безпеки".