Зеленский ответил, что будет, если партнеры не поддержат "план победы"

Президент Владимир Зеленский заявил, что если партнеры не поддержат его "план победы", то это станет привилегией для России и большой ошибкой.

Об этом Зеленский сказал на брифинге в Брюсселе после участия в заседании Евросовета, где он представил "план победы".

Президент подчеркнул, что в плане есть и оружие, и приглашение в НАТО, и экономическое усиление, которое даст определенность, что в Украине будут инвестиции, и что ее ресурсы будут защищены и не достанутся России или их союзникам.

"Если не дадут, нам будет очень сложно. Это будет привилегия от мира для России. Слабость Украины – это сила для России. И я думаю, это будет большой ошибкой", – убежден Зеленский.

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"Мы можем говорить, что приглашение в НАТО, а также пакет сдерживания, пакет дальнобойного оружия – мы можем все это иметь превентивно. Это еще не членство в НАТО, это приглашение. Но это признак, что мы там будем, что Украина не одна", – добавил глава государства.

Президент также отметил, что на саммите ЕС в четверг 18 партнеров комментировали его "план победы".

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный президентом Владимиром Зеленским "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в "плане победы" президента Владимира Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.