Зеленский отрицает планы восстановления ядерного оружия в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет намерений восстанавливать ядерный арсенал, комментируя сделанное им ранее заявление о встрече с Дональдом Трампом.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Глава государства подчеркнул, что в Украине "никогда не говорили о том, что собираемся создавать ядерное оружие или что-то такое".

"Я говорил, что когда Будапештский меморандум был подписан очень уважаемыми и мощными ядерными державами, там было написано, что Украина отдает ядерное оружие и будет иметь от этих очень уважаемых государств, в частности – в то время – России, Китая, США, обеспеченные территориальную целостность и суверенитет", – добавил Зеленский. Следует заметить, что на самом деле Китай не подписывал Будапештский меморандум и не является его стороной. Впрочем, в конце 1994 года Пекин сделал заявление, которое нередко трактуют как частичное присоединение к этому документу.

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Далее глава государства напомнил, что Будапештский меморандум не уберег Украину от военной агрессии со стороны России.

"Это означает, что это не очень хороший "зонтик безопасности" для нас. Именно поэтому я не имею альтернативы, кроме НАТО. Это мой сигнал. Но мы не занимаемся ядерным оружием", – подчеркнул он.

После этого Рютте добавил, что Украина "будет в НАТО, и пока этого не произойдет, мы будем гарантировать, что Украина будет иметь все необходимое, чтобы победить".

Ранее в четверг Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

После этого журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рьопке сообщил со ссылкой на "неназванного украинского чиновника", что Украина якобы готова за несколько недель разработать ядерное оружие для применения против России.

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