Кто является базой поддержки действий Кремля в Молдове и как среди них оказались и украинцы

Молдова готовится к историческому голосованию – выборам президента и референдуму о европейском будущем, которые состоятся в один день, 20 октября.

Впрочем, Россия также к этому готовится. Например, на днях стало известно о программе подготовки молодежи к участию в массовых беспорядках.

Редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко направился в соседнюю страну, где посетил два очень разных региона – Гагаузию на юге и Бельцы на севере.

О настроениях в Молдове накануне голосования и то, на чем основывается русофилия в этой стране, читайте в интересном репортаже От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове. Далее – краткое его изложение.

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Молдова – многонациональное государство, а украинцы – это главное ее национальное меньшинство. Львиная доля из них живут на севере.

В Бельцах, втором по величине городе Молдовы, на базаре или в транспорте нередко слышишь разговор на украинском. А вокруг Бельцов и в прилегающих районах – немало сел с доминированием этнических украинцев. Но, в конце концов, близость к украинскому Подолью имеет свое значение. Как и то, что многие люди из этого региона имеют в Украине родственные связи и контакты.

Но как только встает вопрос не этнической, а политической близости – и картина становится совсем другой.

Север Молдовы традиционно, на протяжении всего периода независимости, голосовал за пророссийские партии и лидеров. А сейчас, когда встал ребром вопрос о том, идет ли Молдова к вступлению в Евросоюз – именно северные районы, с высокой долей украинцев, превратились в "зону риска", где поддержка европейского вектора является наименее определенной.

"Почему мы должны противопоставлять – "в Европу" или "в Россию"? Почему мы не можем просто думать, что в мире есть Украина, отдельное государство", – эмоционально реагирует на вопрос корреспондента „ЕвроПравды" глава Союза украинцев Молдовы „Завет" и чувствуется, что его коллеги поддерживают эту позицию.

Создается впечатление, что все они искренне болеют за Украину, желают ей мира и добра. Но видят ее совсем иначе, чем в Украине.

Почему так сложилось? Причин на самом деле немало.

И одна из них – это то, что Киев не слишком заботится о мнении своей диаспоры и не занимается ее поддержкой. Как следствие, значительная часть украинской общины до сих пор, даже во времена большой войны, живет в информационном поле, сформированном российской пропагандой.

Но наиболее пророссийским регионом Молдовы является Гагаузия.

Когда говорят о российском влиянии в Молдове, то обычно вспоминают Приднестровье. Впрочем, это стереотип.

Кстати, в 2014-м в Гагаузской автономии состоялся "консультативный референдум" о возможности вступления Молдовы в ЕС. Этот вариант исторического развития тогда поддержало лишь 2,5% избирателей, пришедших на участки.

За 10 лет изменилось очень многое, но в обе стороны.

С одной стороны, Молдова стала ближе к ЕС и даже открыла вступительные переговоры.

С другой стороны, власть Гагаузии сменилась не просто на откровенно пророссийскую, а неприкрыто кремлевскую.

Причем, Россия давно не является лидером в помощи региону, а сейчас ее поддержка на развитие Гагаузии вообще нулевая. Вице-мэр гагаузской столицы – города Комрат – Виктор Балджи разбивает список доноров на три блока: "Где-то 40% – это Турция, еще 40% – Евросоюз и страны ЕС, и еще 20% – это американские средства, например программы USAID".

Но – парадоксально – многие гагаузы продолжают верить, что на самом деле помощь им оказывает Россия.

Похожая ситуация – с помощью от Илана Шора – бывшего молдавского олигарха, причастного к краже миллиарда евро из трех банков Молдовы.

Эта помощь существует преимущественно виртуально. Кстати, в 2023 году башканом, то есть руководительницей Гагаузии избрали Евгению Гуцул – никому не известную до того домохозяйку, которая является человеком Шора. Он сбежал от правосудия и сейчас поселился в Москве.

Значительная часть гагаузов готовы голосовать за любого, на кого покажут из Москвы – то есть на кого покажет Шор. Но вся эта поддержка основана на деньгах и может посыпаться при их отсутствии. И это вселяет надежду.

Подробнее – в интересном репортаже Сергея Сидоренко От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове.