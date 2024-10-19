Генсек НАТО присоединился к первой "оборонной" встрече министров G7, где будут говорить об Украине

В первой отдельной встрече министров "Группы семи", посвященной вопросам обороны и безопасности, примет участие также генсек НАТО Марк Рютте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем X (Twitter).

Рютте написал, что уже прибыл в итальянский Неаполь для встречи в оборонно-безопасной встрече министров "Семерки".

Delighted to be in Naples 🇮🇹 with #G7 Defence Ministers to see how we can do even more to support #Ukraine, ramp up defence industrial production & boost cooperation with partners – including in our southern neighbourhood – to address shared challenges. pic.twitter.com/LNOD30IM6O Реклама: October 19, 2024

"Вместе с министрами обороны стран G7 мы обсудим, как можно сделать еще больше для поддержки Украины, наращивания оборонного производства и оживления сотрудничества с партнерами, в том числе к югу от нас, для реагирования на общие вызовы", – отметил Марк Рютте.

Напомним, встреча министров обороны G7 в Неаполе, созванная председательствующей Италией, является первой такой тематической встречей "Семерки". В ней принимает участие также высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности.

В G7 входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Канада и Япония, а также ЕС как союз государств.