Генсек НАТО приєднався до першої "оборонної" зустрічі міністрів G7, де говоритимуть про Україну

У першій окремій зустрічі міністрів "Групи семи", присвяченій оборонним і безпековим питанням, візьме участь також генсек НАТО Марк Рютте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму X (Twitter).

Рютте написав, що вже прибув до італійського Неаполя для зустрічі в оборонно-безпековій зустрічі міністрів "Сімки".

Delighted to be in Naples 🇮🇹 with #G7 Defence Ministers to see how we can do even more to support #Ukraine, ramp up defence industrial production & boost cooperation with partners – including in our southern neighbourhood – to address shared challenges. pic.twitter.com/LNOD30IM6O

Реклама: