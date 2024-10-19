Генсек НАТО приєднався до першої "оборонної" зустрічі міністрів G7, де говоритимуть про Україну

У першій окремій зустрічі міністрів "Групи семи", присвяченій оборонним і безпековим питанням, візьме участь також генсек НАТО Марк Рютте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму X (Twitter).

Рютте написав, що вже прибув до італійського Неаполя для зустрічі в оборонно-безпековій зустрічі міністрів "Сімки".

Delighted to be in Naples 🇮🇹 with #G7 Defence Ministers to see how we can do even more to support #Ukraine, ramp up defence industrial production & boost cooperation with partners – including in our southern neighbourhood – to address shared challenges. pic.twitter.com/LNOD30IM6O Реклама: October 19, 2024

"Разом з міністрами оборони країн G7 ми обговоримо, як можна зробити ще більше для підтримки України, нарощення оборонного виробництва та пожвавлення співпраці з партнерами, у тому числі на південь від нас, для реагування на спільні виклики", – зазначив Марк Рютте.

Нагадаємо, зустріч міністрів оборони G7 у Неаполі, скликана головуючою Італією, є першою такою тематичною зустріччю "Сімки". У ній бере участь також високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки.

До G7 входять Британія, Франція, Німеччина, Італія, США, Канада і Японія, а також ЄС як союз держав.