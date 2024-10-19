США обещают до 10 млн долларов за данные о российском проекте "Рыбарь"

США объявили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском проекте "Рыбарь" ("Rybar").

Об этом говорится в сообщении на сайте программы Госдепа США Rewards for Justice, информирует "Европейская правда".

Согласно обнародованной информации, "Рыбарь" – российская медиа-организация, которая ранее финансировалась владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Сейчас, по данным Госдепа, "Рыбарь" получает финансирование от российской оборонно-промышленной организации "Ростех", которая находится под санкциями США.

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"Рыбарь" полагается на связи и финансирование „Ростеха" для усиления военного потенциала России и продвижения пророссийских и антизападных нарративов", – говорится в сообщении.

В Госдепе проинформировали, что связанные с проектом лица причастны к иностранному вмешательству в американские выборы.

В частности, перед президентскими выборами в США 2024 года "Рыбарь" запустил канал TEXASvsUSA в социальной сети X (Twitter), в котором эксплуатирует тему нелегальной миграции через границу Техаса, которая является политически и социально чувствительной

"Через канал TEXASvsUSA "Рыбак" стремился посеять раздор, способствовать социальному расколу, разжечь межпартийную и расовую вражду, а также поощрять ненависть и насилие в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении.

"Рыбарь" также руководит пропагандистскими медиаканалами #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS, которые продвигают политические интересы России в США.

На сайте программы также указаны имена нескольких лиц, которые причастны к операциям влияния на избирательный процесс в США.

Недавно Офис директора национальной разведки обнародовал отчет, согласно которому РФ продолжает проводить кампании влияния, направленные на повышение шансов бывшего президента США Дональда Трампа на победу на президентских выборах, тогда как Иран заинтересован в победе Камалы Харрис.

Напомним, в сентябре спецслужбы США сообщали, что Россия создает все больше контента с помощью искусственного интеллекта с целью влияния на президентские выборы в США.