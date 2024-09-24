Американская разведка: Россия использует ИИ для влияния на выборы в США

Россия создает больше контента с помощью искусственного интеллекта с целью влияния на президентские выборы в США, чем любая другая страна.

Об этом рассказал представитель Офиса директора национальной разведки (ODNI), который говорил на условиях анонимности, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам представителя разведки, – это часть более широкой стратегии поддержки кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и дискредитации вице-президента Камалы Харрис.

Собеседник журналистов отметил, что Россия использует ИИ, чтобы создавать контент, направленный на повышение шансов Трампа и уменьшение популярности Харрис и Демократической партии. Это включает распространение конспирологических нарративов.

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Как пояснил представитель ODNI, Россия является более опытным игроком, который имеет лучшее понимание американской избирательной системы и определяет соответствующие цели для влияния.

По его словам, одним из примеров является июльский случай, когда Министерство юстиции США сообщило о прекращении операции, связанной с использованием ИИ для распространения пророссийских сообщений в соцсетях.

Кроме России, для влияния на глобальные взгляды также используют ИИ Китай и Иран. Однако, пока они не использовали его для вмешательства в выборы США, отметил официальный представитель разведки.

Россия ранее отрицала вмешательство в выборы в США. Посольство России в Вашингтоне не предоставило немедленного ответа на запрос о комментарии.

Как известно, ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

Также недавно Путин заявил, что его фаворитом на выборах в США был глава Белого дома Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит.

В ответ в Белом доме посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США.

9 сентября сообщалось, что Россия все чаще обращается к американским звездам социальных сетей для скрытого влияния на избирателей накануне президентских выборов 2024 года.