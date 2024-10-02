Лидеры республиканцев требуют от Байдена большей жесткости в отношении Ирана

Лидеры Республиканской партии в Конгрессе США призывают президента Джо Байдена проявить большую жесткость в отношении Ирана после массированной ракетной атаки на Израиль.

Об этом говорится в публикации The Hill, сообщает "Европейская правда".

Республиканцы призывают президентскую администрацию принять ряд конкретных мер, призванных подорвать военную мощь Тегерана и его прокси-сил.

"Администрация Байдена неоднократно угрожала Ирану "серьезными последствиями" за его кампанию террора против Израиля и Соединенных Штатов, но так и не смогла принять меры", – отметил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

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В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о необходимости оказывать "максимальное давление" на Тегеран, включая строгое соблюдение действующих санкций.

"Лицемерно со стороны администрации выражать поддержку защиты Израиля и одновременно продолжать задабривать иранский режим миллиардами – или сотнями миллиардов долларов – в виде ослабления санкций", – сказал он.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкс Маккол призвал направить Израилю более мощное оружие и принять его закон "Мир через силу в XXI веке", который применяет новые финансовые ограничения и ограничения на поездки для всех, кто связан с ракетными программами Ирана.

"Администрация также должна использовать все имеющиеся у нас санкционные полномочия... чтобы перекрыть доступ к ресурсам Ирану и его прокси", – добавил он.

Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль во вторник.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии".

США также подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.