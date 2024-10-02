Глава Пентагона считает атаку Ирана на Израиль "вопиющим актом агрессии"

Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и заявил ему, что нападение со стороны Ирана является "вопиющим актом агрессии".

Об этом Остин рассказал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Глава Пентагона отметил, что также выразил свои глубочайшие соболезнования семьям, пострадавшим от террористической стрельбы в Израиле.

"Сегодня я разговаривал с Министром обороны Израиля Йоавом Галланом после вопиющего акта агрессии Ирана против Израиля. Мы с министром выразили взаимную благодарность за скоординированную оборону Израиля от почти 200 баллистических ракет, запущенных Ираном, и обязались оставаться в тесном контакте", – сообщил Остин.

Реклама:

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.

США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана, заявил министр обороны страны.