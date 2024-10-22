В Британии завершила подготовку третья группа украинских пилотов

Третья группа пилотов Военно-воздушных сил Украины завершила подготовку в Великобритании для освоения западных истребителей.

Об этом во вторник, 22 октября, сообщил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, передает "Европейская правда".

Залужный рассказал, что принял участие в выпускной церемонии "третьей когорты пилотов ВВС Вооруженных Сил Украины, которая состоялась на базе Королевских ВВС в Кренвелле".

Фото: Валерий Залужный

"В очередной раз хочу поблагодарить британское правительство и народ за постоянную поддержку Украины. Именно благодаря этой поддержке мы продолжаем борьбу. Благодаря Великобритании мы имеем шанс на победу", – добавил посол.

Реклама:

Он добавил, что подготовленные пилоты "совсем скоро" будут участвовать в боевых действиях.

Известно, что Великобритания обеспечивает базовую подготовку для украинских пилотов, после чего они продолжают обучение в других странах.

В декабре 2023 года сообщалось о завершении базовой подготовки первой группы в составе шести украинских пилотов в Королевских ВВС Великобритании, которая продолжила обучение на F-16 в Дании.

Вторая группа из 10 пилотов завершила обучение в марте 2024-го.