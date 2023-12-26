Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Первая группа украинских пилотов прошли базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и сейчас учатся управлению истребителями F-16 в Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Великобритания в августе начала базовую подготовку по пилотированию и обучению английскому языку.

Обучение завершили шесть опытных летчиков-украинцев, еще десять пилотов-стажеров остаются в Британии для продолжения базовой летной подготовки и освоения авиационной медицины и тренировок в центрифуге.

"Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины", – сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Британская программа призвана предоставить пилотам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу подготовки на западных истребителях, и приблизить их к стандартному подходу к полетам по стандартам НАТО.

Пилоты, которые проходят базовую летную подготовку, проводят практические занятия на самолетах Grob Tutor, изучая общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.

После завершения обучения в Британии пилоты пройдут подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.

Также десятки украинских авиационных техников проходят подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности.

Ранее сообщалось, что с 2024 года Франция присоединится к подготовке украинских летчиков на западных истребителях.

В Румынии при содействии Нидерландов в ноябре открыли учебный центр F-16, который в том числе будет принимать и украинцев.