У Трампа подали официальную жалобу на британских лейбористов из-за поддержки Харрис

В кампании Дональда Трампа официально пожаловались в избирательную комиссию и обвинили представителей британской Лейбористской партии во "вмешательстве в выборы" из-за поддержки Камалы Харрис.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

На прошлой неделе партийная сотрудница раскрыла, что в предвыборные недели в Штаты поехали или поедут около сотни человек, связанных с Лейбористской партией, чтобы поддержать кампанию Камалы Харрис в ключевых штатах.

В партии настаивают, что не оплачивают эти поездки активистов и их поддержка не нарушает законодательство США.

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Кампания Трампа обратилась с официальным письмом в Федеральную избирательную комиссию, где на основании упомянутого сообщения в соцсети утверждает, что партия возможно оплачивает расходы активистов, и требует расследования.

"Кто ищет доказательства иностранного вмешательства в наши выборы, не нужно копать глубже этого сообщения в LinkedIn. Вмешательство происходит на глазах у всех", – заявил в письме юрист кампании Трампа Гари Лавковский.

В правительстве Британии отмечали, что партийные активисты осуществляют эти поездки от собственного имени и не представляют позицию британского правительства.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп на днях снова заговорил, что ожидает фальсификаций против себя.

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