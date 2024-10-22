Трамп снова заговорил, что ожидает фальсификаций против себя на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп заявил, что ожидает фальсификаций на выборах против себя со стороны демократов и что им это "не сойдет с рук".

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит CNN.

На предвыборном мероприятии в Северной Каролине Дональд Трамп решил поставить под сомнение результаты предстоящего голосования и обвинил оппонентов в якобы намерениях фальсификаций.

"У нас (на предвыборных мероприятиях – Ред.) больше всего людей из того, что вы когда-либо могли видеть. Я был в Калифорнии. Я хотел бы, чтобы Бог спустился к нам и стал тем, кто считает голоса, хоть на день, и увидеть, какие хорошие результаты у нас будут в Калифорнии", – заявил Трамп.

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Напомним, Калифорния – "синий" штат, большинство избирателей в котором стабильно голосуют за демократов.

"Вы когда-нибудь слышали выражение, что счетчик голосов гораздо важнее, чем кандидат? К сожалению, мы не можем этого допустить", – продолжил Дональд Трамп.

Он начал намекать, что демократы якобы готовят фальсификации, но "им это не сойдет с рук".

Как известно, после проигрыша в 2020 году Трамп безосновательно заявлял об "украденных выборах " и убедил в этом многих своих сторонников.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Раннее голосование на них уже началось, а в некоторых штатах уже в первый день явка стала рекордной.

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