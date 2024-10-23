В ЕС отреагировали на визит генсека ООН на саммит БРИКС в российской Казани

В Европейской комиссии верят, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит стран БРИКС в российской Казани поможет усилить дело международного сообщества по прекращению российского вторжения.

Об этом заявил на брифинге в среду, 23 октября, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Комментируя вопрос участия Гутерреша в саммите в Казани, Стано акцентировал, что в Еврокомиссии не видят никакого вытеснения на второй план необходимости достижения честного и справедливого мира для Украины.

Стано отметил, что ЕС знает об участии Гутерреша в саммите стран БРИКС в Казани и верит, что он усилит призыв к России и главе Кремля Владимиру Путину полностью прекрати "грубую агрессию против украинского народа и немедленно и безоговорочно вывести свои войска с украинской территории".

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"Мы верим, что он усилит дело международного сообщества по прекращению незаконной агрессии против украинского народа", – подчеркнул он.

БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

22 октября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя проведение саммита БРИКС в России, заявил, что не рассматривают само объединение стран как угрозу западным альянсам.

Напомним, изначально о том, что генсек ООН приедет в Казань, уже рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он утверждал, что Гутерреш встретится с Путиным 24 октября.

После этого Министерство иностранных дел Украины раскритиковало такое решение. Там напомнили, что Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который в июне Украина организовала в Швейцарии.

Позже стало известно, что Гутерреш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран БРИКС, который проходит 22-24 октября.