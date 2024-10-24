CNN: Минфин США предупредил Маска о его предвыборных розыгрышах $1 млн

Министерство юстиции США якобы предостерегло миллиардера Илона Маска относительно его ежедневных розыгрышей 1 миллиона долларов для подписчиков петиции.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Собеседники сообщили телеканалу, что инициативный комитет Маска получил письмо от отдела публичной добропорядочности Министерства юстиции, который отвечает за расследование потенциальных нарушений избирательного законодательства. В нем говорится о том, что такие подарки Маска могут быть нарушением федерального законодательства.

Напомним, Илон Маск уже запустил в Пенсильвании – одном из "шатких" штатов, где будет определяться результат президентских выборов – розыгрыши миллиона долларов ежедневно среди людей, которые подпишут инициированную им петицию по стороннему вопросу. Для этого необходимо зарегистрироваться как избиратель.

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По актуальным условиям розыгрыша, миллионы разыгрываются между подписчиками петиции, которые зарегистрированы как избиратели в Аризоне, Мичигане, Джорджии, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании или Висконсине.

Ряд юристов сразу же высказали предостережение, что это может рассматриваться как фактически финансовое поощрение к регистрации для голосования. Федеральное законодательство запрещает платить за регистрацию избирателем.

Маск отрицает утверждение, что это его попытка увеличить количество зарегистрированных избирателей, которые в итоге могли бы обеспечить победный результат Трампу. Он аргументирует, что подписывать петицию может любой желающий независимо от партийной принадлежности.

Ранее сообщалось, что десяток бывших чиновников Республиканской партии и прокуроров призвали генпрокурора Меррика Гарланда и генпрокурора Пенсильвании исследовать соответствие закону розыгрышей от Маска.

С июля Маск лично пожертвовал по меньшей мере 75 млн долларов в поддержку переизбрания Трампа.