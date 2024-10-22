В США призывают проверить заявленные Маском ежедневные предвыборные розыгрыши $1 млн

В Соединенных Штатах призвали проверить соответствие закону анонсированных миллиардером Илоном Маском розыгрышей 1 млн долларов в "колеблющемся штате" Пенсильвания для тех, кто подпишет его петицию.

Как пишет "Европейская правда", об этом пишут американские СМИ, в частности CNN, после того как письмо с таким призывом оказалось в распоряжении The Washington Post.

Одиннадцать бывших должностных лиц Республиканской партии и прокуроров призвали генпрокурора Меррика Гарланда и генпрокурора Пенсильвании проверить на соответствие закону щедрое предложение Илона Маска, а в частности, можно ли считать это запрещенной выплатой за регистрацию избирателя.

"Мы понимаем, что они оформлены как выплаты за подписание петиции... Но любой, кто заинтересован получить выплату, сначала должен зарегистрироваться. Чтобы это упростить, на странице петиции есть ссылки на сайты регистрации избирателей каждого из семи штатов, непосредственно рядом с предложением выплаты", – говорится в письме.

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Напомним, миллиардер Илон Маск, который поддерживает Дональда Трампа, объявил, что будет платить до 1 млн долларов в день случайному человеку из Пенсильвании среди тех, кто подпишет его петицию накануне выборов 5 ноября.

Петиция суперкомитета Маска в поддержку Трампа просит подписантов поддержать свободу слова и право на ношение оружия.

Маск уже объявил первых победителей розыгрыша в субботу и воскресенье.

С июля Маск лично пожертвовал не менее 75 млн долларов в поддержку переизбрания Трампа.

В сентябре Трамп сказал, что устроит Маска в Белый дом в случае своей победы.