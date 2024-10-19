Британская разведка проанализировала давление РФ на востоке Харьковщины

Разведка Великобритании предполагает, что российские войска продолжат определенное продвижение под Купянском на Харьковщине в следующие недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 19 октября.

В обзоре рассказывают, что РФ продолжает попытки наступления на востоке Харьковщины и в 20 км к югу от Купянска, где россияне пробили "выступ" по линии фронта, они вероятно находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол.

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Российские атаки скорее всего затрудняют украинским военным их деятельность на восточном берегу Оскола. Разведка напоминает, что 15 октября гражданские из нескольких населенных пунктов в этом районе получили распоряжение об эвакуации.

"Россия вероятно продолжит продвижение в этом районе в следующие недели. После украинского контрнаступления в сентябре 2022 года российские силы периодически предпринимали попытки вернуть контроль над Купянском. Город расположен на реке Оскол и является железнодорожным узлом, который поддерживает украинские операции в этом районе", – отмечают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии проанализировала украинский удар по нефтяному терминалу в Феодосии, а также назвала дорогим и позорным провалом РФ сбивания собственного БПЛА "Охотник".