Reuters: Иранские хакеры добились публикации части переписки кампании Трампа

Иранская хакерская группа, которую считают причастной к взлому предвыборной электронной почты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, добилась частичного распространения полученной ею переписки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Операция по сливу переписки кампании Трампа началась где-то в июле, когда журналисты нескольких СМИ получили анонимное письмо из ящика noswamp@aol.com от некоего "Роберта" с обещаниями разоблачительной информации об экс-президенте, пишет агентство.

Позже, в начале сентября, иранские хакеры использовали второй адрес электронной почты, bobibobi.007@aol.com, и предложили отчеты о политиках, которых Трамп тогда рассматривал в вице-президенты. Источник Reuters подтвердил их подлинность.

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В конце концов, ни одно СМИ так и не опубликовало материалов на основе этих слитых данных.

Однако в конце сентября организация American Muckrakers сама начала публиковать внутреннюю электронную переписку кампании Трампа. А в конце месяца свою статью на основе информации от иранских хакеров опубликовал на Substack независимый репортер по вопросам национальной безопасности Кен Клиппенштейн.

Позже Клиппенштейн заявил, что с ним связались агенты Федерального бюро расследований из-за общения с "Робертом", предупредив, что тот был частью "иностранной операции по злонамеренному влиянию".

О взломе электронной переписки штаба Дональда Трампа публично стало известно в конце августа. Американские власти тогда заявили, что к этому, скорее всего, причастен Иран.

Кроме того, американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации кандидата в президенты от Республиканской партии.