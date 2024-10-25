Reuters: Іранські хакери домоглись публікації частини листування кампанії Трампа

Іранська хакерська група, яку вважають причетною до зламу передвиборчої електронної пошти кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, добилась часткового поширення отриманого нею листування.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Операція зі зливу листування кампанії Трампа почалася десь у липні, коли журналісти кількох ЗМІ отримали анонімного листа зі скриньки noswamp@aol.com від такого собі "Роберта" з обіцянками викривальної інформації про експрезидента, пише агентство.

Пізніше, на початку вересня, іранські хакери використали другу адресу електронної пошти, bobibobi.007@aol.com, і запропонували звіти про політиків, яких Трамп тоді розглядав у віцепрезиденти. Джерело Reuters підтвердило їхню автентичність.

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Зрештою, жодне ЗМІ так і не опублікувало матеріалів на основі цих злитих даних.

Однак наприкінці вересня організація American Muckrakers сама почала публікувати внутрішнє електронне листування кампанії Трампа. А наприкінці місяця свою статтю на основі інформації від іранських хакерів опублікував на Substack незалежний репортер з питань національної безпеки Кен Кліппенштейн.

Пізніше Кліппенштейн заявив, що з ним зв’язались агенти Федерального бюро розслідувань через спілкування з "Робертом", попередивши, що той був частиною "іноземної операції зі зловмисного впливу".

Про злам електронного листування штабу Дональда Трампа публічно стало відомо наприкінці серпня. Американська влада тоді заявила, що до цього, найімовірніше, причетний Іран.

Крім того, американська розвідка отримала дані, що Іран продовжує активно прагнути ліквідації кандидата у президенти від Республіканської партії.