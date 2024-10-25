Украина завершила ратификацию Римского статута

Украина сделала последний формальный шаг для ратификации Римского статута Международного уголовного суда, передав на хранение ратификационную грамоту.

Об этом сообщила заместитель председателя Офиса президента Ирина Мудрая, передает "Европейская правда".

Мудрая вместе с постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Кислицей депонировала ратификационную грамоту на хранение в депозитарий Римского статута.

"Теперь Римский статут окончательно с Украиной. Это был сложный путь, но мы его прошли и гордимся этим достижением", – добавила она.

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Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

Однако в августе 2024-го Верховная рада проголосовала за ратификацию Римского статута, а президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение 7 лет после вступления в силу ратификационного закона "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута".

Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, учитывая то, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории.

Подробно о значении ратификации и почему это – правильное решение, читайте в объяснении "ЕвроПравды".

В то же время стало известно, что Рада ратифицировала Римский статут с ошибкой в переводе. Об этой проблеме – в статье "Европейской правды" "Римский статут с российским акцентом".