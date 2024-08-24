Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В карте законопроекта на сайте Верховной Рады появились примечания о том, что 23 августа закон направили на подпись президенту, а 24 августа он вернулся с подписью Владимира Зеленского и началась рассылка акта.

Напомним, Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда в среду 21 августа, что будет означать полноценное присоединение Украины к МУС.

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Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но за все это время так и не ратифицировала его – даже несмотря на то, что в 2015 году необходимость ратификации признали решением Совета нацбезопасности и обороны. Одной из причин называли опасения, что МУС может привлекать к ответственности граждан Украины.

Украина ратифицирует Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение 7 лет после вступления в силу ратификационного закона "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута". Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, учитывая то, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории.

Подробно о значении ратификации и почему это – правильное решение, читайте в объяснении "ЕвроПравды".

В то же время стало известно, что Рада ратифицировала Римский статут с ошибкой в переводе. Об этой проблеме – в статье "Европейской правды" "Римский статут с российским акцентом"