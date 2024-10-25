Как Россия ведет Грузию к силовому противостоянию внутри страны

Уже в эту субботу, 26 октября, в Грузии состоятся парламентские выборы. И от этих выборов может зависеть судьба страны на многие годы.

Накануне выборов рейтинг партии власти "Грузинская мечта" колеблется в пределах 34-35%, что при отсутствии "мажоритарки" (которая ранее обеспечивала ей победы) практически исключает шансы на формирование нового парламентского большинства.

Зато оппозиционным силам пророчат возможность сформировать большинство.

О том, почему парламентские выборы в Грузии могут завершиться конфликтом, читайте в статье основателя Грузинско-Украинского центра Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Грузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям. Далее – краткое ее изложение.

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В начале октября наблюдатели ОБСЕ в своем промежуточном отчете отмечали спокойный характер избирательной кампании.

Однако на финишном отрезке кампании от этого спокойствия не осталось и следа. А за день до решающих выборов политическая температура в Грузии достигает максимума.

Традиционно неспокойная постсоветская республика, которая исторически изредка могла позволить себе роскошь самостоятельно решать свою судьбу, внезапно получила такую возможность.

Грузинское общество четко осознает эту реальность и мобилизует собственные ресурсы для предстоящих выборов как внутри, так и за пределами страны. Ничего подобного в Грузии не наблюдалось с 2012 года.

Согласно результатам опросов Edison Research и SAVANTA, прозападная оппозиция должна получить суммарно около 52-53%. А возможно, и больше – если пятипроцентный избирательный барьер преодолеет еще одна оппозиционная политсила, Лейбористская партия.

Амбиции оппозиции подтвердил и митинг "Грузия выбирает Евросоюз" 20 октября, масштаба которого Грузия не знала последние 12 лет.

Казалось бы, результат выборов очевиден. Однако не все так просто.

"Грузинская мечта" не признает данных авторитетных социологических исследований и приводит в качестве прелюдии к собственной победе данные Gorby – социологического центра непонятного происхождения, известного прежде всего тем, что он последовательно перед каждыми выборами приписывает партии власти 60-65%.

Нынешние выборы не стали исключением – Gorby прогнозирует, что "Грузинская мечта" получит поддержку 60,2% избирателей. А также то, что избирательный барьер преодолеют лишь два оппозиционных блока, взяв суммарно менее 25%.

Такой разнобой в результатах социологов делает очень вероятным сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе, независимо от того, каким в реальности будет результат.

При этом в последнем выступлении, опубликованном 21 октября, почетный председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили фактически признал, что основанная им 13 лет назад партия надоела публике. Более того, он не скрыл, что с его персоной в принципе – то же самое.

Однако он уверен, что другой альтернативы на данном этапе нет, и пообещал общественности в будущем сформировать новую оппозицию.

В совершенно иной ситуации находится президент Саломе Зурабишвили, которая уже стала генератором и лидером всего оппозиционного спектра.

Ей удалось собрать за одним столом все ключевые прозападные силы и создать для них общую повестку дня, которая в итоге выразилась в подписании документа "Грузинская хартия".

Однако все это произойдет лишь в том случае, если грузинский народ сумеет отстоять свой выбор.

Вероятность, что выбор придется отстаивать, очень высока. В немирном исходе выборов заинтересована Россия.

Основной в мире экспортер нестабильности заинтересован, чтобы выборы завершились конфликтом, а их результаты были не признаны Западом.

Это – именно тот сценарий, который сделает сползание Грузии в орбиту РФ безальтернативным. И в Кремле явно не хотят упустить эту возможность.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко Грузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям.