Грузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям

Уже в эту субботу, 26 октября, в Грузии пройдут парламентские выборы. И от этих выборов может зависеть судьба страны на многие годы.

Сумеет ли грузинское общество защитить европейский курс Грузии? Или же страна окончательно свалится в орбиту влияния РФ? И тем самым окончательно потеряет свою европейскую перспективу, которой она с большим трудом достигла.

Все это решится в ближайшие дни.

Однако остается открытым и другой вопрос – примет ли грузинская власть выбор своего народа.

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12 лет назад партия Михеила Саакашвили признала свое поражение и мирно передала власть "Грузинской мечте". Сможет ли "Грузинская мечта" сейчас поступить аналогичным образом, неизвестно.

К этим вопросам добавляется и влияние России, которая внимательно следит за событиями в Грузии и заинтересована в исходе, который окончательно закроет для Тбилиси западное направление.

А для этого Кремля нужны и массовые протесты, и кровь.

В ожидании смены власти

В начале октября наблюдатели ОБСЕ в своем промежуточном отчете отмечали спокойный характер избирательной кампании.

Однако на финишном отрезке избирательной кампании от этого спокойствия не осталось и следа. А за день до решающих выборов политическая температура в Грузии достигает своего пика.

Традиционно неспокойная постсоветская республика, которая исторически редко могла позволить себе роскошь самостоятельно решать свою судьбу, внезапно получила такую возможность.

Грузинское общество четко осознает эту реальность и мобилизует собственные ресурсы для предстоящих выборов как внутри, так и за пределами страны. Ничего подобного в Грузии не наблюдалось с 2012 года.

Однако между событиями 2012 года и нынешними есть большая разница.

Тогда главным драйвером мобилизации общества была усталость от правления Саакашвили. А вместе с тем – усталость от его часто не демократических замашек.

Однако теперь под угрозой находится не только демократия, но и внешнеполитический курс страны. По одну сторону баррикад оказалось прогрессивно настроенное общество, а по другую – упрямый правящий режим страны.

В разгар противостояний правительство "Грузинской мечты" использовало острую пропаганду в российском стиле и распространяло различные виды дезинформации. Ключевыми инструментами стало манипулирование угрозой войны, а в качестве "пряника" избирателям обещалось скорое возвращение оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии (правда, не утоняя, как именно и почему Москва откажется от украденного).

Также представители "Грузинской мечты" отказывались признать конфликт с Западом, без устали обещая после выборов перезагрузку отношений и даже вступление в ЕС в 2030 року.

Однако, как показывают последние социологические опросы, такие обещание все хуже воспринимаются избирателями.

Накануне выборов рейтинг правящей партии колеблется в пределах 34-35%, что в отсутствии "мажоритарки" (которая ранее обеспечивала победы "Мечте") практически исключает шансы на формирование нового парламентского большинства.

Вместо этого большинство должны сформировать четыре оппозиционных силы. Опросы от Edison Research и SAVANTA различаются в мелочах. Например, первый прогнозирует второе место блоку "Единство", где главную роль играет партия Саакашвили Единое национальное движение, а второй отдает "серебро" "Коалиции за перемены".

Однако ключевые прогнозы совпадают – в парламент, помимо указанных оппозиционных блоков, также проходят блок "Сильная Грузия" и партия "Гахария за Грузию" – единственная оппозиционная сила, основанная выходцами из нынешней партии власти.

Согласно обоим рейтингам прозападная оппозиция должна получить суммарно около 52-53%. А возможно, и больше – если пятипроцентный избирательный барьер преодолеет еще одна оппозиционная политсила, Лейбористская партия.

Амбиции оппозиции подтвердил и масштабный митинг "Грузия выбирает Евросоюз", прошедший в воскресенье 20 октября.

Предвыборных митингов такого масштаба Грузия не знала последние 12 лет.

И это заставило правящую партию срочно сгонять бюджетников на свой "антимайдан" – при этом всем в стране очевидна разница между добровольным митингом и сбором бесправных бюджетников.

Казалось бы, исход выборов очевиден! Однако не все так просто.

Сигналы от "Грузинской мечты"

"Грузинская мечта" не признает данные авторитетных социологических исследований и приводит в качестве прелюдии к собственной победе данные Gorby – социологического центра непонятного происхождения и известного прежде всего тем, что он последовательно перед каждыми выборами приписывает партии власти 60-65%.

Нынешние выборы не стали исключением – Gorby прогнозирует, что "Грузинская мечта" получит поддержку 60,2% избирателей. А также то, что избирательный барьер преодолеют лишь два оппозиционных блока, взяв суммарно менее 25%.

Такие расклада могут позволить "Грузинской мечте" исполнить свое обещание – получить в новом парламенте не простое, а конституционное большинство, что позволит провести обещанные изменения, в частности – запретить всю нынешнюю оппозицию.

Такой разнобой в результатах социологов делает очень вероятным сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе вне зависимости от того, каким в реальности будет результат.

В связи с этим было очень интересно увидеть последнее выступление Бидзины Иванишвили, обнародованное 21 октября.

Почетный глава правящей партии выглядел недовольным и немного рассерженным. Эти два аспекта отчетливо просматривались и в его заявлениях. Прежде всего, важен был момент, когда он фактически признал, что основанная им 13 лет назад партия надоела публике. Более того, он не скрыл, что с его персоной в принципе – то же самое.

Однако он уверен, что другой альтернативы на данном этапе нет, и пообещал общественности в будущем сформировать новую оппозицию.

Дальше все пошло по знакомому сценарию: что в стране имеется невиданная демократия; что экономика процветает и Грузия занимает первое место в мире по этому показателю; что безработица находится на историческом минимуме.

Однако и тут в текст заявления закрались неприятные мысли: например, "что для него возврат своих средств (к которым, по его словам, ему был незаконно заблокирован доступ) важнее любого блага для страны".

Разумеется, Иванишвили также традиционно затронул тему перспективы морального разложения и развращения грузинского общества, которая, оказывается, идет с Запада.

Он не забыл пригрозить оппозиции и в очередной раз заявил о ее запрете после выборов.

При этом, как оказалось, особенно его раздражают бывшие товарищи по команде, пришедшие в политику благодаря ему.

Прежде всего в особо негативном аспекте он упомянул бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, который сегодня представляет собой солидную оппозиционную силу. Он обозвал его негодяем и пообещал обществу арестовать не только его, но и членов его партии.

Таким образом, после запрета проевропейской оппозиции оппонировать власти смогут лишь маргинальные пророссийские партии, которые сейчас не имеют шансов пройти в парламент. И на фоне которых "Грузинская мечта" все еще выглядит прозападной силой (однако лишь на таком фоне).

Однако самое интересное в этом интервью случилось тогда, когда Иванишвили заявил, что не в полномочиях европейских бюрократов решать вопрос вступления Грузии в Евросоюз, и что скоро они сами попросят присоединиться.

А в качестве доказательства готовности Запада идти на перезагрузку отношений заявил, что уже на следующей неделе у него согласована встреча с послом США.

Это интервью господина Иванишвили вызвало разные оценки в обществе: кто-то увидел в нем признаки страха, кто-то – его готовность пойти ва-банк, другие увидели в нём готовность при необходимости отступить. Конечно, при западных гарантиях личной безопасности для самого Иванишвили, членов его семьи и наиболее важных партийцев.

После выборов

В совершенно другой ситуации находится президент Саломе Зурабишвили, которая уже стало генератором и лидером всего оппозиционного спектра.

Ей удалось собрать за одним столом все ключевые прозападные силы и создать для них общую повестку дня, которая в итоге выразилась в подписании документа "Грузинская хартия".

В соответствии с этой хартией, после выборов кандидатуру премьер-министра будет выдвигать президент, что делает ее политическое значение еще более значимым.

Тем временем в прессе были опубликованы и имена возможных кандидатов на должность премьер-министра. Это Ника Гилаури, премьер-министр во времена президентства Саакашвили, Гела Бежуашвили, бывший министр иностранных дел того же периода, а также Виктор Кипиани, председатель аналитического центра "Geocase".

Возможно, уже после выборов появятся и другие кандидаты.

Однако все это случится лишь в том случае, если грузинский народ сумеет отстоять свой выбор.

Вероятность, что выбор пройдется отстаивать – очень высока.

Рядовые политики "Грузинской мечты" понимает, что даже в случае получения гарантий безопасности от Запада они будут действовать лишь на партийную верхушку "Мечты".

В свою очередь Иванишвили и его ближайшие подчиненные имеют основание не верить гарантиям Запада – слишком сильным будет желание оппозиции поступить с ними так же, как они поступали с Саакашвили и его топ-однопартийцами.

А главное – в мирном исходе выборов не заинтересована Россия.

Главный в мире экспортер нестабильности заинтересован, чтобы выборы завершились конфликтом, а их результаты были не признаны Западом.

Это – именно тот сценарий, который сделает сползание Грузии в орбиту РФ безальтернативным. И в Кремле явно не хотят упустить эту возможность.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"