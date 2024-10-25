Грузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям
Уже в эту субботу, 26 октября, в Грузии пройдут парламентские выборы. И от этих выборов может зависеть судьба страны на многие годы.
Сумеет ли грузинское общество защитить европейский курс Грузии? Или же страна окончательно свалится в орбиту влияния РФ? И тем самым окончательно потеряет свою европейскую перспективу, которой она с большим трудом достигла.
Все это решится в ближайшие дни.
Однако остается открытым и другой вопрос – примет ли грузинская власть выбор своего народа.
12 лет назад партия Михеила Саакашвили признала свое поражение и мирно передала власть "Грузинской мечте". Сможет ли "Грузинская мечта" сейчас поступить аналогичным образом, неизвестно.
К этим вопросам добавляется и влияние России, которая внимательно следит за событиями в Грузии и заинтересована в исходе, который окончательно закроет для Тбилиси западное направление.
А для этого Кремля нужны и массовые протесты, и кровь.
В ожидании смены власти
В начале октября наблюдатели ОБСЕ в своем промежуточном отчете отмечали спокойный характер избирательной кампании.
Однако на финишном отрезке избирательной кампании от этого спокойствия не осталось и следа. А за день до решающих выборов политическая температура в Грузии достигает своего пика.
Традиционно неспокойная постсоветская республика, которая исторически редко могла позволить себе роскошь самостоятельно решать свою судьбу, внезапно получила такую возможность.
Грузинское общество четко осознает эту реальность и мобилизует собственные ресурсы для предстоящих выборов как внутри, так и за пределами страны. Ничего подобного в Грузии не наблюдалось с 2012 года.
Однако между событиями 2012 года и нынешними есть большая разница.
Тогда главным драйвером мобилизации общества была усталость от правления Саакашвили. А вместе с тем – усталость от его часто не демократических замашек.
Однако теперь под угрозой находится не только демократия, но и внешнеполитический курс страны. По одну сторону баррикад оказалось прогрессивно настроенное общество, а по другую – упрямый правящий режим страны.
В разгар противостояний правительство "Грузинской мечты" использовало острую пропаганду в российском стиле и распространяло различные виды дезинформации. Ключевыми инструментами стало манипулирование угрозой войны, а в качестве "пряника" избирателям обещалось скорое возвращение оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии (правда, не утоняя, как именно и почему Москва откажется от украденного).
Также представители "Грузинской мечты" отказывались признать конфликт с Западом, без устали обещая после выборов перезагрузку отношений и даже вступление в ЕС в 2030 року.
Однако, как показывают последние социологические опросы, такие обещание все хуже воспринимаются избирателями.
Накануне выборов рейтинг правящей партии колеблется в пределах 34-35%, что в отсутствии "мажоритарки" (которая ранее обеспечивала победы "Мечте") практически исключает шансы на формирование нового парламентского большинства.
Вместо этого большинство должны сформировать четыре оппозиционных силы. Опросы от Edison Research и SAVANTA различаются в мелочах. Например, первый прогнозирует второе место блоку "Единство", где главную роль играет партия Саакашвили Единое национальное движение, а второй отдает "серебро" "Коалиции за перемены".
Однако ключевые прогнозы совпадают – в парламент, помимо указанных оппозиционных блоков, также проходят блок "Сильная Грузия" и партия "Гахария за Грузию" – единственная оппозиционная сила, основанная выходцами из нынешней партии власти.
Согласно обоим рейтингам прозападная оппозиция должна получить суммарно около 52-53%. А возможно, и больше – если пятипроцентный избирательный барьер преодолеет еще одна оппозиционная политсила, Лейбористская партия.
Амбиции оппозиции подтвердил и масштабный митинг "Грузия выбирает Евросоюз", прошедший в воскресенье 20 октября.
Предвыборных митингов такого масштаба Грузия не знала последние 12 лет.
И это заставило правящую партию срочно сгонять бюджетников на свой "антимайдан" – при этом всем в стране очевидна разница между добровольным митингом и сбором бесправных бюджетников.
Казалось бы, исход выборов очевиден! Однако не все так просто.
Сигналы от "Грузинской мечты"
"Грузинская мечта" не признает данные авторитетных социологических исследований и приводит в качестве прелюдии к собственной победе данные Gorby – социологического центра непонятного происхождения и известного прежде всего тем, что он последовательно перед каждыми выборами приписывает партии власти 60-65%.
Нынешние выборы не стали исключением – Gorby прогнозирует, что "Грузинская мечта" получит поддержку 60,2% избирателей. А также то, что избирательный барьер преодолеют лишь два оппозиционных блока, взяв суммарно менее 25%.
Такие расклада могут позволить "Грузинской мечте" исполнить свое обещание – получить в новом парламенте не простое, а конституционное большинство, что позволит провести обещанные изменения, в частности – запретить всю нынешнюю оппозицию.
Такой разнобой в результатах социологов делает очень вероятным сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе вне зависимости от того, каким в реальности будет результат.
В связи с этим было очень интересно увидеть последнее выступление Бидзины Иванишвили, обнародованное 21 октября.
Почетный глава правящей партии выглядел недовольным и немного рассерженным. Эти два аспекта отчетливо просматривались и в его заявлениях. Прежде всего, важен был момент, когда он фактически признал, что основанная им 13 лет назад партия надоела публике. Более того, он не скрыл, что с его персоной в принципе – то же самое.
Однако он уверен, что другой альтернативы на данном этапе нет, и пообещал общественности в будущем сформировать новую оппозицию.
Дальше все пошло по знакомому сценарию: что в стране имеется невиданная демократия; что экономика процветает и Грузия занимает первое место в мире по этому показателю; что безработица находится на историческом минимуме.
Однако и тут в текст заявления закрались неприятные мысли: например, "что для него возврат своих средств (к которым, по его словам, ему был незаконно заблокирован доступ) важнее любого блага для страны".
Разумеется, Иванишвили также традиционно затронул тему перспективы морального разложения и развращения грузинского общества, которая, оказывается, идет с Запада.
Он не забыл пригрозить оппозиции и в очередной раз заявил о ее запрете после выборов.
При этом, как оказалось, особенно его раздражают бывшие товарищи по команде, пришедшие в политику благодаря ему.
Прежде всего в особо негативном аспекте он упомянул бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, который сегодня представляет собой солидную оппозиционную силу. Он обозвал его негодяем и пообещал обществу арестовать не только его, но и членов его партии.
Таким образом, после запрета проевропейской оппозиции оппонировать власти смогут лишь маргинальные пророссийские партии, которые сейчас не имеют шансов пройти в парламент. И на фоне которых "Грузинская мечта" все еще выглядит прозападной силой (однако лишь на таком фоне).
Однако самое интересное в этом интервью случилось тогда, когда Иванишвили заявил, что не в полномочиях европейских бюрократов решать вопрос вступления Грузии в Евросоюз, и что скоро они сами попросят присоединиться.
А в качестве доказательства готовности Запада идти на перезагрузку отношений заявил, что уже на следующей неделе у него согласована встреча с послом США.
Это интервью господина Иванишвили вызвало разные оценки в обществе: кто-то увидел в нем признаки страха, кто-то – его готовность пойти ва-банк, другие увидели в нём готовность при необходимости отступить. Конечно, при западных гарантиях личной безопасности для самого Иванишвили, членов его семьи и наиболее важных партийцев.
После выборов
В совершенно другой ситуации находится президент Саломе Зурабишвили, которая уже стало генератором и лидером всего оппозиционного спектра.
Ей удалось собрать за одним столом все ключевые прозападные силы и создать для них общую повестку дня, которая в итоге выразилась в подписании документа "Грузинская хартия".
В соответствии с этой хартией, после выборов кандидатуру премьер-министра будет выдвигать президент, что делает ее политическое значение еще более значимым.
Тем временем в прессе были опубликованы и имена возможных кандидатов на должность премьер-министра. Это Ника Гилаури, премьер-министр во времена президентства Саакашвили, Гела Бежуашвили, бывший министр иностранных дел того же периода, а также Виктор Кипиани, председатель аналитического центра "Geocase".
Возможно, уже после выборов появятся и другие кандидаты.
Однако все это случится лишь в том случае, если грузинский народ сумеет отстоять свой выбор.
Вероятность, что выбор пройдется отстаивать – очень высока.
Рядовые политики "Грузинской мечты" понимает, что даже в случае получения гарантий безопасности от Запада они будут действовать лишь на партийную верхушку "Мечты".
В свою очередь Иванишвили и его ближайшие подчиненные имеют основание не верить гарантиям Запада – слишком сильным будет желание оппозиции поступить с ними так же, как они поступали с Саакашвили и его топ-однопартийцами.
А главное – в мирном исходе выборов не заинтересована Россия.
Главный в мире экспортер нестабильности заинтересован, чтобы выборы завершились конфликтом, а их результаты были не признаны Западом.
Это – именно тот сценарий, который сделает сползание Грузии в орбиту РФ безальтернативным. И в Кремле явно не хотят упустить эту возможность.
Авторы:
Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,
Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"