В Белом доме предположили, что РФ отправит войска КНДР в Курскую область

В Белом доме считают, что некоторые северокорейские войска могут отправить в российскую Курскую область.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Голос Америки".

При этом он отметил, что США неизвестно, что именно северокорейские войска будут делать в Курской области.

"Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным", – отметил Кирби.

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Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом.

На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.