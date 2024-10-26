У Білому домі припустили, що РФ відправить війська КНДР у Курську область

У Білому домі вважають, що деякі північнокорейські війська можуть відправити до російської Курської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки".

При цьому він зауважив, що США невідомо, що саме північнокорейські війська робитимуть у Курській області.

"Можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим", – зазначив Кірбі.

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Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.

Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім.

На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.