Почему половина Молдовы против вступления в ЕС и удержится ли президент Санду

Через неделю в Молдове снова состоятся выборы. Во втором туре встретятся проевропейская Майя Санду и кандидат от пророссийской Партии социалистов Александр Стояногло.

По результатами первого тура президентских выборов 20 октября Санду финишировала первой, но результат, посчитанный ЦИК, не дает ей уверенности в сохранении должности президента.

Еще большую проблему показал референдум о европейской интеграции, который провели в один день с выборами. На референдуме половина избирателей проголосовали против движения в ЕС. Это невероятно много!

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь их страны, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От языка до коррупции: объясняем главные причины "европейского провала" в Молдове. Далее – краткое ее изложение.

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Итак, за конституционные изменения по евроинтеграции Молдовы проголосовали 50,35% избирателей, против – 49,65%. Разница составила всего 10 тысяч голосов.

Юридически такой малый разрыв ничего не меняет: победа есть победа. Однако ее общественная легитимность – под вопросом.

К тому же на самом деле этот результат обеспечили голоса молдавской диаспоры. А вот внутри Молдовы 56% избирателей проголосовали против евроинтеграции.

Интересная деталь: "победу ЕС" на самом деле обеспечили... ошибки пророссийских сил.

"ЕвроПравда" уже рассказывала, что приднестровский режим в этот раз, впервые за много лет, не подвозил пророссийских избирателей на участки, открытые на подконтрольной правительству территории, и не стимулировал их идти голосовать.

Свою роль сыграло и то, что молдавский МИД запретил ЦИК открывать дополнительные участки в России, а часть оппозиционных политиков Молдовы призвали бойкотировать референдум, не брать бюллетень.

Но почему все соцопросы в Молдове безумно ошиблись относительно результатов первого тура выборов президента и референдума, обещая уверенную победу?

Есть два ключевых объяснения.

Первое – это так называемый "эффект застенчивого избирателя". Частина молдован, які проти європейського вибору власної країни, сприймають свій голос як те, чого варто соромитися.

Что же касается президентских выборов, то здесь в дополнение сыграл высокий антирейтинг Майи Санду.

Поэтому абсолютное большинство тех, кто в опросах говорил, что не определился с выбором – проголосовал против действующей президентки.

Кроме того, по действующему президенту ударило и то, что она не "заигрывала" с русскоязычным электоратом.

В 2020 году Санду сделала себе имидж центристского политика, которая избегала разговоров о вступлении в ЕС и обещала вести диалог также с Москвой.

Впрочем, в последующие четыре года ее деятельность, а также российская агрессия разрушили этот имидж.

Она практически не сотрудничала с национальными меньшинствами, не искала с ними общего языка.

Также по Санду ударило решение ее партии вычистить законодательство Молдовы от советского атавизма, термина "молдавский язык", и заменить его на термин "румынский язык".

Словом, на выборы-2024 Санду вышла в ситуации, когда для многих ее избирателей образца 2020 года она перестала быть естественным выбором.

Зато Стояногло, хоть и является кандидатом от левой пророссийской соцпартии, оказался именно тем, кто способен подхватить потерянный президентом центристский электорат.

Но шансы на то, что второй тур не завершится электоральной катастрофой для европейского курса Молдовы – действительно есть.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко От языка до коррупции: объясняем главные причины "европейского провала" в Молдове.