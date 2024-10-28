Фицо рассказал о новой попытке покушения на него

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявляет, что на него пытались второй раз совершить покушение.

Об этом словацкий премьер сказал в интервью изданию Standard, сообщает "Европейская правда".

По словам Фицо, инцидент произошел в городе Дукли, куда он ездил по случаю празднования годовщины Карпатско-Дуклинской операции во Второй мировой войне.

Торжества в Дукле состоялись 6 октября. На них присутствовали несколько членов правительства и депутатов парламента, в том числе президент Петер Пеллегрини и сам Фицо.

Реклама:

"Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию в отношении Украины. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него был полностью заряженный пистолет", – рассказал Фицо.

Говоря о покушении на него, которое произошло в мае в городе Гандлова, Фицо сказал, что тогда ему "очень повезло".

Он назвал Юрая Цинтулу, который стрелял тогда, политическим активистом "определенной политической партии", который "посещал определенные митинги, где был очень активен".

По словам Фицо, решение Цинтулы о покушении в Гандлове не было импульсивным.

"Трижды он приходил на публичные собрания, где присутствовал и я. Три раза он приходил туда с оружием", – отметил он.

Напомним, 15 мая в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Читайте также статью на эту тему: Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии.