Генсек НАТО подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по последней доступной информации может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге 28 октября.

Рютте рассказал, что утром делегация Южной Кореи проинформировала НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в России и их привлечении в войну.

"Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские военные были отправлены в Россию и северокорейские подразделения задействованы в Курской области... Это значительная эскалация в продолжающейся вовлеченности КНДР в противоправную войну России. Это еще одно нарушение Резолюции Совбеза ООН. В-третьих, это опасное расширение войны РФ", – заявил Рютте.

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"НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей – это угроза и для тихоокеанской, и для евроатлантической безопасности", – добавил генсек.

Он напомнил, что перед тем КНДР предоставляла России боеприпасы и баллистические ракеты. "В обмен на это Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку для обхода международных санкций", – отметил Рютте.

Он подчеркнул, что в этих условиях демократическому миру важно объединять усилия в защиту общих ценностей.

"Но в то же время, привлечение северокорейских военных на Курщине – это признак растущего отчаяния Путина. Более 600 тысяч российских военных убиты или получили ранения в войне Путина, и он не может поддерживать наступление на Украину без поддержки из-за границы... Союзники в НАТО продолжат поддерживать свободную и независимую Украину, потому что безопасность Украины – это наша безопасность", – сказал Марк Рютте.

Рютте добавил, что позже в понедельник поговорит с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и украинским министром обороны Рустемом Умеровым в контексте этих событий.

Напомним, на прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом. На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.