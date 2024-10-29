США консультируются с партнерами относительно реакции на переброску войск КНДР в РФ

США проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на переброску войск КНДР в Россию.

Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Он подтвердил данные о том, что Северная Корея отправила около 10 тысяч на российский Дальний Восток, часть из этих войск "переместилась ближе к Украине".

"И нас все больше беспокоит, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курске у границы с Украиной", – отметил Миллер.

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Представитель Госдепа рассказал, что 31 октября США и Южная Корея проведут переговоры, одной из тем которых станут северокорейские войска в РФ.

В то же время США продолжают консультации с Украиной и другими партнерами по этому вопросу.

"Мы консультировались с украинцами, мы консультировались с нашими союзниками и партнерами относительно соответствующих дальнейших шагов, и я оставлю эти разговоры в тайне", – отметил Миллер.

Он отказался сказать, какой может быть реакция США на развертывание северокорейских войск в РФ.

Генсек НАТО Марк Рютте 28 октября подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Президент США Джо Байден заявил, что это "очень, очень опасно".