СМИ узнали, какой будет оценка Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС

Еврокомиссия в среду, 30 октября, представит доклад о прогрессе стран-кандидатов на вступление, в том числе и Украины, и журналисты узнали, какой будет эта оценка.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия регулярно информирует об оценке прогресса на пути в ЕС потенциальных членов, среди которых Украина, Молдова, Грузия, Турция и страны Западных Балкан.

Нынешняя оценка ЕК будет опубликована почти сразу после референдума по евроинтеграции в Молдове и спорных результатов парламентских выборов в Грузии.

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По словам собеседников издания, знакомых с содержанием доклада, в нем будет отмечен прогресс в нескольких случаях, в частности по Украине и Молдове, но не будет дано официальной рекомендации по продвижению процесса вступления в ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия пока не будет рекомендовать конкретных действий по положению дел в Грузии.

Что касается Западных Балкан, то за исключением Албании, получившей разрешение на начало переговоров в начале этого месяца, и Черногории, которая на сегодняшний день имеет наиболее перспективную заявку на вступление в ЕС, особого прогресса отметить не удалось.

Напомним, в сентябре Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции передал Еврокомиссии отчет в рамках Пакета расширения ЕС 2024 года, содержащий обновленную информацию о действиях Украины на пути к членству в ЕС в течение апреля-августа.

В феврале 2024 года правительство утвердило План мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в предыдущем отчете по расширению – от 2023 года.