В Литве пограничники заставили российских проводников стирать с вагона символ "Z"

Литовские пограничники отказывались пропускать вагоны транзитного поезда Москва – Калининград, на которых были нарисованы буква "Z", а также надпись "Вильнюс – город России".

Информацию от пограничной службы Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметили литовские пограничники, на прошлой неделе на КПП в Кене прибыл транзитный поезд Москва – Калининград.

VSAT VSAT

На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ российской армии "Z" и надпись "ZOV". На другом вагоне была надпись: "Вильнюс – город России".

Реклама:

Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи, добавили пограничники.

Сотрудники литовского пограничного ведомства отметили, что если надписи не уберут, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят.

Начальник поезда со своими подчиненными под присмотром пограничников стерли надписи и буквы с помощью песка.

После всех проверок поезд продолжил свой путь по установленному маршруту.

В Литве демонстрация символов войны России в Украине, таких как буквы "Z" и "V", а также георгиевская лента, запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф.

Также в Литве с мая 2023 года действует запрет на пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий.