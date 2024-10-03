В Ватикане уволили из банка двух работников, потому что они заключили брак

Из Института религиозных дел, который является финансовым учреждением Ватикана, уволили мужчину и женщину, которые нарушили внутренний запрет на заключение браков между работниками.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Молодожены, каждый из которых ранее был в браке и которые совместно имеют троих детей и выплачивают ипотеку на дом, поженились в августе – после того, как вступил в силу запрет Ватиканского банка на браки между работниками.

Правила требуют увольнения через тридцать дней после свадьбы, если только один из двух не решит уволиться добровольно, сохранив работу другому. Супруги отказались, и на этой неделе их уволили.

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Ватиканский банк заявил, что "с глубоким сожалением" принял "трудное решение", но заявил, что ограничения на браки необходимы для избежания возможных кумовства и конфликта интересов.

По информации Il Messaggero, в прошлом месяце молодожены обратились к Папе Франциску, осудив "несправедливую" ситуацию и сославшись на Всеобщую декларацию о правах человека, но тщетно.

Теперь пара еще может обратиться в суд Ватикана, чтобы обжаловать освобождение.

В свою очередь ассоциация ватиканских мирян ADLV вступилась за супругов, утверждая, что "рождение новой семьи не должно быть поставлено под угрозу из-за бюрократических правил".

Отметим, что в 2018 году Суд ЕС признал незаконной дискриминацией решение католического госпиталя об увольнении менеджера из-за его повторной женитьбы после развода.