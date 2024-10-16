Украина передаст полный текст "плана победы" лишь некоторым партнерам, он останется тайным

Полный текст "плана победы" обнародоваться не будет, тайные приложения к отдельным его пунктам получат только определенные партнеры, от которых зависит его выполнение.

Это следует из выступления президента Владимира Зеленского во время представления "плана победы" в Верховной Раде, сообщает "Европейская правда".

В частности, по словам Зеленского, тайное приложение существует к оборонному пункту "плана победы".

"У оборонного пункта плана есть тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, у которых есть соответствующий военный потенциал для помощи", – сказал он.

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Так же тайное приложение есть и к пункту о сдерживании, согласно которому Украина предлагает партнерам разместить на своей территории стратегический неядерный пакет, который будет способствовать защите Украины в будущем.

"Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат и еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания", – рассказал Зеленский.

Кроме того, тайное приложение есть у экономического пункта "плана победы", он тоже передается только определенным партнерам.

"Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности это Евросоюз, частью которого Украина – будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, "план победы" Зеленского, который он представил партнерам и только что раскрыл украинским депутатам, состоит из пяти пунктов и фактически является "планом принуждения России к миру".

В частности, первым пунктом плана является приглашение Украины в НАТО уже сейчас.