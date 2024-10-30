Окружение главы крупнейшей группы Европарламента фигурирует в коррупционном расследовании

Европейская прокуратура и бельгийские правоохранители расследуют обвинения в мошенничестве и коррупции, в частности нецелевое использование средств ЕС, связанные с избирательной кампанией Манфреда Вебера – лидера Европейской народной партии, крупнейшей группы Европарламента.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Бельгийская полиция расследует дела трех человек, связанных с предвыборной кампанией Вебера 2019 года. Следователи проверяют, получали ли они лица неправомерные платежи от Европейской народной партии – и общеевропейского объединения партий, и группы Европарламента.

Среди обвинений, фигурирующих в материалах следствия, к которым Politico получило доступ, – подделка документа, злоупотребление доверием, мошенничество и государственная коррупция.

Реклама:

Все трое фигурантов расследования либо получили высокие должности в Европейской народной партии после завершения кампании Вебера, либо уже работали в ней. Сам Вебер не является фигурантом расследования, свидетельствуют документы Politico.

Один из фигурантов, чьи имена издание не раскрывает, в комментарии заявил, что ему не известно ни о каком расследовании и что он не получал неправомерных выплат во время кампании Вебера.

В Европейской прокуратуре, не вдаваясь в детали, подтвердили расследование обвинений в нецелевом использовании средств ЕС, "совершенных в Бельгии членами политической группы Европейского парламента".

"Однако на данном этапе расследование касается только фактов, и подозреваемых нет", – добавили в ведомстве.

В прошлом году бельгийская и немецкая полиция провела обыски в брюссельской штаб-квартире ЕНП в рамках расследования подозрения во взяточничестве во время выборов в Европарламент 2019 года.

Читайте также прошлогоднее интервью "ЕвроПравды" с Манфредом Вебером.