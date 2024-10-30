Оточення глави найбільшої групи Європарламенту фігурує в корупційному розслідуванні

Європейська прокуратура і бельгійські правоохоронці розслідують звинувачення у шахрайстві та корупції, зокрема нецільове використання коштів ЄС, пов'язані з виборчою кампанією Манфреда Вебера – лідера Європейської народної партії, найбільшої групи Європарламенту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Бельгійська поліція розслідує справи трьох людей, пов'язаних із передвиборчою кампанією Вебера 2019 року. Слідчі перевіряють, чи отримували вони особи неправомірні платежі від Європейської народної партії – і загальноєвропейського об’єднання партій, і групи Європарламенту.

Серед обвинувачень, що фігурують у матеріалах слідства, до яких Politico отримало доступ, – підробка документа, зловживання довірою, шахрайство і державна корупція.

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Усі троє фігурантів розслідування або отримали високі посади в Європейській народній партії після завершення кампанії Вебера, або вже працювали в ній. Сам Вебер не є фігурантом розслідування, свідчать документи Politico.

Один із фігурантів, чиїх імен видання не розкриває, в коментарі заявив, що йому не відомо про жодне розслідування і що він не отримував неправомірних виплат під час кампанії Вебера.

У Європейській прокуратурі, не вдаючись до деталей, підтвердили розслідування звинувачень у нецільовому використанні коштів ЄС, "скоєних у Бельгії членами політичної групи Європейського парламенту".

"Однак на даному етапі розслідування стосується лише фактів, і підозрюваних немає", – додали у відомстві.

Минулого року бельгійська та німецька поліція провела обшуки в брюссельській штаб-квартирі ЄНП в межах розслідування підозри у хабарництві під час виборів до Європарламенту 2019 року.

Читайте також минулорічне інтерв’ю "ЄвроПравди" з Манфредом Вебером.