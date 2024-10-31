Как Еврокомиссия оценила изменения в Украине за последний год и когда Киев хочет ускорить реформы

30 октября Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении – масштабный документ с оценкой дел во всех государствах-кандидатах. С прошлого года наше государство является частью пакета расширения, то есть ЕС рассматривает нас как будущего члена Союза. Украине посвящен отдельный документ объемом в 100 страниц.

Это – некий аудит готовности нашего государства к вступлению в Евросоюз по каждому сектору и каждой переговорной главе, а также скорости движения Украины на этом пути.

Относительно скорости сближения Украины с ЕС ситуация неоднозначная.

Отчет не очень оптимистично оценивает объем реформ, проведенных за последний год, но подчеркивает: конкретно сейчас вес имеет другое – скорость скрининга и подготовка к открытию глав. А здесь ситуация вполне положительная. Впрочем, Украине стоит готовиться и к появлению новых требований от государств-членов ЕС.

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Подробнее – в обзоре редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От "коррупции" до телемарафона: что ЕС ждет от Украины и как оценивает готовность к членству. Далее – краткое его изложение.

Скорость воплощения реформ Украиной Еврокомиссия оценила на прошлогоднем уровне – но это все равно очень низкий показатель.

По уровням от 0 до 4, которые применяет Еврокомиссия, мы получили 1,79 балла (в прошлом году было 1,68). В 6 из 33 сфер Украина показала "хороший прогресс", то есть на троечку.

С такими темпами можно идти к вступлению в ЕС еще не одну сотню лет!

Казалось бы, для евроинтеграторов это должно было быть сигналом тревоги. Но нет же!

Все собеседники "ЕвроПравды" и в Киеве, и в Брюсселе призывают не делать ошибочных далеко идущих выводов и отмечают, что эта пауза хоть и досадная, но она перекрывается другими достижениями.

"Сейчас главное – не этот отчет, а открытие переговорных глав, к которому мы активно готовимся, проводим скрининг. Как раз здесь все идет очень позитивно", – пояснил один из европейских дипломатов, рассказывавший на условиях анонимности о внутренней кухне переговоров Украины и ЕС.

То, что скрининг (подготовительный этап перед началом содержательных вступительных переговоров) сейчас имеет ключевое значение и то, что он идет действительно хорошо, подтверждает также сам отчет. Еще один позитивный сигнал – то, что Еврокомиссия даже в официальном заявлении подчеркнула стремление открыть в ближайшее время сразу несколько переговорных кластеров с Украиной. Эта деталь может показаться технической деталью, но для Брюсселя это настоящий прорыв.

Это свидетельствует, что в ЕС настроены на ускоренные переговоры с Украиной.

Как бы там ни было, фактом остается то, что при сохранении нынешнего темпа реформ этот аванс не будет использован Украиной. Ускориться надо. И ускориться надо радикально. Впрочем, есть основания для оптимизма, что этот процесс начнется в 2025 году.

Наше государство может ускориться в следующие год-полтора, когда наконец увидим открытие ключевых глав, а с ними появятся и целевые планы.

Ведь в документе Еврокомиссии отсутствуют какие-либо даты, к которым необходимо провести ту или иную реформу, что не прибавляет энтузиазма Киеву и фактически тормозит прогресс Украины.

Важным и неожиданным успехом Украины в этом отчете стало признание прогресса в вопросе прав национальных меньшинств. Кроме того, в вопросе противодействия коррупции оценки ЕС – намного лучше ожиданий многих.

А еще Брюссель несколько раз подчеркнул, что не ждет от Украины проведения выборов до завершения военного положения, упомянул о проблемах с правами оппозиции, а также раскритиковал так называемый "телемарафон".

Изменения в медиаполе ЕС внес в блок самых актуальных задач для Украины стран-кандидатов на ближайшее время.

Этот эпизод – наглядная иллюстрация того, что Запад начинает относиться все более придирчиво к ссылкам Киева на военное положение как причину ограничения прав. Также ЕС не считает войну достаточным обоснованием действий власти, которые приводят к отстранению избранного мэра.

В целом, 100-страничный отчет по Украине кажется качественным и сбалансированным документом. Критика Украины есть, и она меткая. А там, где усилия Киева заслуживают поддержки – есть и позитивные сигналы.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко От "коррупции" до телемарафона: что ЕС ждет от Украины и как оценив