Як Єврокомісія оцінила зміни в Україні за останній рік і коли Київ планує пришвидшити реформи

30 жовтня Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення – масштабний документ з оцінкою справ в усіх державах-кандидатах. Від минулого року наша держава є частиною пакета розширення, тобто ЄС розглядає нас як майбутнього члена Союзу. Україні присвячений окремий документ обсягом у 100 сторінок.

Це – такий собі аудит готовності нашої держави до вступу в Євросоюз за кожним сектором та кожною переговорною главою, а також швидкості руху України на цьому шляху.

Стосовно швидкості зближення України з ЄС ситуація неоднозначна.

Звіт не дуже оптимістично оцінює обсяг реформ, проведених за останній рік, але наголошує: конкретно зараз вагу має інше – швидкість скринінгу та підготовка до відкриття глав. А тут ситуація цілком позитивна. Втім, Україні варто готуватися і до появи нових вимог від держав-членів ЄС.

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Докладніше – в огляді редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Від "корупції" до телемарафону: що ЄС чекає від України та як оцінює готовність до вступу. Далі – стислий його виклад.

Швидкість втілення реформ Україною Єврокомісія оцінила на минулорічному рівні – але це все одно дуже низький показник.

За рівнями від 0 до 4, які застосовує Єврокомісія, ми отримали 1,79 бала (торік було 1,68). У 6 з 33 сфер Україна показала "добрий прогрес", тобто на трієчку.

З такими темпами можна йти до вступу ЄС ще не одну сотню років!

Здавалося б, для євроінтеграторів це мало бути сигналом тривоги. Але ж ні!

Усі співрозмовники "ЄвроПравди" і у Києві, і у Брюсселі закликають не робити помилкових далекосяжних висновків та наголошують, що ця пауза хоч і є прикрою, але вона перекривається іншими досягненнями.

"Зараз головне – не цей звіт, а відкриття переговорних глав, до якого ми активно готуємося, проводимо скринінг. Як раз тут все іде дуже позитивно", – пояснив один з європейських дипломатів, що розповідав на умовах анонімності про внутрішню кухню переговорів України та ЄС.

Те, що скринінг (підготовчий етап перед початком змістовних вступних переговорів) зараз має ключове значення і те, що він іде дійсно добре, підтверджує також сам звіт. Ще один позитивний сигнал – те, що Єврокомісія навіть у офіційній заяві наголосила на прагненні відкрити найближчим часом відразу кілька переговорних кластерів з Україною. Ця деталь може здатися технічною деталлю, але для Брюсселя це справжній прорив.

Це свідчить, що у ЄС налаштовані на пришвидшені переговори з Україною.

Хай там як, фактом лишається те, що за збереження нинішнього темпу реформ цей аванс не буде використаний Україною. Прискоритися треба. І прискоритися треба радикально. Втім, є підстави для оптимізму, що цей процес почнеться у 2025 році.

Наша держава може прискоритися в наступні рік-півтора, коли нарешті побачимо відкриття ключових глав, а з ними з'являться й цільові плани.

Адже у документі Єврокомісії відсутні будь-які дати, до яких необхідно провести ту чи іншу реформу, що не додає ентузіазму Києву і фактично гальмує прогрес України.

Важливим і несподіваним успіхом України в цьому звіті стало визнання прогресу в питанні прав національних меншин. Крім того, в питанні протидії корупції оцінки ЄС – набагато кращі за очікування багатьох.

А ще Брюссель кількаразово наголосив, що не чекає від України проведення виборів до завершення воєнного стану, згадав про проблеми з правами та повноваженнями опозиції, а також розкритикував так званий "телемарафон".

Зміни у медіаполі ЄС вніс у блок найактуальніших задач для України країн-кандидатів на найближчий час.

Цей епізод – наочна ілюстрація того, що Захід починає ставитися дедалі прискіпливіше до посилань Києва на воєнний стан як причину обмеженні прав. Також ЄС не вважає війну достатнім обґрунтуванням дій влади, які призводять до відсторонення обраного мера.

Загалом 100-сторінковий звіт по Україні видається якісним і збалансованим документом. Критика України є, і вона влучна. А там, де зусилля Києва заслуговують на підтримку – є і позитивні сигнали.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Від "корупції" до телемарафону: що ЄС чекає від України та як оцінює готовність до вступу.