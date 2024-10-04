Эксгумации жертв Волынской трагедии: Кабмин просят выделить 1 млн гривен

Председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович просит Кабинет министров Украины предусмотреть хотя бы 1 млн гривен на программу по поисковым работам, в том числе и по обращениям польских граждан.

Об этом Дробович рассказал в эфире национального телемарафона в пятницу, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Дробович отметил, что попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 млн гривен.

"На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем стараться им помочь", – сказал Дробович.

Реклама:

Он отметил, что годами польская сторона не может запустить ни рабочие группы, ни межведомственные комиссии, и польские граждане уже "в отчаянии обращаются непосредственно к нам".

Напомним, Украинский институт национальной памяти 2 октября заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Хотя в сообщении не уточняется, кто именно направил запрос, но "ЕвроПравда" ранее сообщала об обращении руководительницы Общества польско-украинского примирения Каролины Романовской, которое касалось как раз села Углы на территории современной Ровенской области.

В Польше приветствовали шаг Украины в сторону восстановления эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Читайте также колонку Дробовича на эту тему: Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.