Норвегия готовится выделить более $23 млн для инвестиций в Украину

Правительство Норвегии планирует направить 250 млн норвежских крон (около $23,6 млн) на инвестиции Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) в Украину.

Об этом сообщило Министерство экономики, передает "Европейская правда".

Как отметили в Минэкономики, норвежское правительство разрешило Норвежскому инвестиционному фонду для развивающихся стран Norfund инвестировать в Украину.

Этот капитал позволит снизить риски для компаний, которые инвестируют в Украину, в частности норвежских.

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Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Отмечается, что страна планирует продолжить эту инициативу в течение следующих лет.

По словам министра международного развития Норвегии Анне Беате Кристиансен Твиннерейм, Norfund имеет опыт работы на рынках с высокими рисками, поэтому станет важным инструментом для привлечения инвестиций частного сектора в проекты восстановления.

В частности, это также поможет уменьшить разрыв между насущными потребностями Украины в восстановлении и объемами доступного финансирования.

Как известно, программа поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвежская гражданская и военная программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

Ранее правительство Норвегии решило выделить дополнительные 570 млн норвежских крон (48,28 млн евро) в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны.

Перед этим Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

Недавно стало известно, что норвежская оружейная компания Nammo передаст Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

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